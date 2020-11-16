Прокуратура Армении призывает воздержаться от вовлечения прокуроров в политические процессы

Некоторые лица, в последнее время подвергавшиеся уголовному преследованию по различным уголовным делам, уклоняющиеся от правосудия, имеющие перспективы уголовной ответственности, и их соратники, руководствуясь принципом “ловить рыбу в мутной воде”, различными манипулятивными, чувственными заявлениями пытаются повлиять на деятельность сотрудников правоохранительных органов, в том числе и прокуроров, и направлять процесс выполнения их профессионального долга, исходя из политических мотивов. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении прокуратуры Армении.

“Считаем необходимым подчеркнуть, что прокуратура, как и другие правоохранительные органы, являются аполитичными системами, которые действуют исключительно на основе Конституции и Законов Республики Армения, и в этом смысле не намерены ради скрытых амбиций некоторых лиц извлекать каштаны из огня и руководствоваться наставлениями, вытекающими из этого. Особенно в эти критические для армянского народа дни прокуратура, как никогда, действует с глубоким пониманием ответственности перед своим народом и государством, продолжает противодействовать любым преступным посягательствам, угрожающим стабильности, безопасности, правопорядку, независимо от того, от кого, из каких кругов они исходят. Поэтому мы призываем вас воздерживаться от спекуляций о настроениях общественности, спекулировать на настроениях, пытаться вовлечь правоохранительную систему, в частности прокуратуру, прокуроров в политические процессы, склонять к действиям, преследующим политические цели, они осуждаемы и бесперспективны”, - говорится в заявлении прокуратуры.