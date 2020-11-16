В войне в Нагорном Карабахе погибли 46 военнослужащих Пограничных войск СНБ Республики Армения

С начала военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, Служба национальной безопасности Республики Армения в рамках своих функций организовывала соответствующие мероприятия, обусловленные ситуацией, определенной законом. Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространила Служба национальной безопасности Республики Армения.

“Параллельно с официальными процессами силы национальной безопасности активно участвовали и в боевых действиях, и многие члены системы внесли свой героический вклад в благородное дело защиты Родины.

В ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября, погибло 46 военнослужащих погранвойск СНБ Армении, 191 получили ранения, данные относительно двух пограничников пока выясняются.

Семьи всех военнослужащих, достойных вечной славы, признательности и почета, всегда будут в центре внимания системы национальной безопасности.

Служба национальной безопасности Республики Армения воздает дань памяти всем своим героям военнослужащим, желает скорейшего выздоровления всем раненым коллегам и вновь заявляет, что их имена прочно займут свое место на славных страницах истории СНБ”.