Пашинян считает, что оппозиция должна воздерживаться от заявлений о применении насилия и оружия

Премьер-министр Никол Пашинян от оппозиции ожидает заявления, исключающего применение насилия и оружия. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на пресс-конференции 16 ноября, касаясь вопроса разжигания ненависти в Армении.

“Такого, что случилось со спикером НС, слава Богу, в течение последних 2,5 лет в Армении не происходило и не произойдет ни с одним оппозиционером. Если проследить за публикациями в социальных сетях, встанет вопрос, кто же был более уязвим в последние 2,5 года. То, что в стране нужно улучшать атмосферу, исключать атмосферу ненависти, это факт, с которым никто не спорит. Но это требует конкретных действий не только со стороны государства. Я заявляю, что то, что они пытались приписать нам сегодня вечером, вряд ли будет иметь такой инструментарий в наших действиях. Пусть оппозиция заявит, исключает ли она насилие и применение оружия. Если она это исключает, у нас будут необходимые предпосылки для диалога, обсуждения и преодоления ситуации совместными усилиями”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что нападения на здание правительства, Национального собрания, на резиденцию премьер-министра, насилие и уничтожение имущества, произошедшие в ночь на 10 ноября, не были осуждены большинством политических сил.

“Потому, что они это организовали? Как они могут обвинять правительство в распространении языка вражды и насилия?”, - отметил Пашинян.