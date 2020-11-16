Премьер-министр о доверии общественности

Премьер-министр Никол Пашинян на онлайн пресс-конференции затронул и вопрос общественного доверия к нему. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян, коснувшись вопроса, считает ли он, что имеет достаточно доверия общества для участия в переговорах о статусе Арцаха с Азербайджаном.

“Сейчас на самом деле идет процесс составления новой переговорной повестки. И если окажется, что этого недостаточно, мы не сможем участвовать в этих переговорах. Если мы будем участвовать, то значит, что его достаточно”, - сказал Пашинян.