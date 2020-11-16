Макрон раскритиковал Совбез ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что одной из его задач является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.

"Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", - заявил французский лидер изданию Grand Continent.

Он отметил, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.