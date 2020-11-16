В моей повестке дня обеспечение стабильности, других вопросов нет: Пашинян о требовании отставки

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в его повестке нет вопроса об отставке. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на онлайн-пресс-конференции 16 ноября.

“В моей повестке дня - обеспечение стабильности и безопасности в обществе. Других вопросов в моей повестке дня сегодня нет”, - сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, что парламентские и внепарламентские силы требуют его отставки.

С 11 ноября в Ереване проходят митинги, в ходе которых 16 внепарламентских партий потребовали отставки Пашиняна. Такой сценарий предлагают и оппозиционные парламентские фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”.