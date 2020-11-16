Пашинян во многих положениях совместного заявления видит необходимость в уточнениях

Премьер-министр Никол Пашинян во многих положениях совместного заявления руководителей России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе видит необходимость уточнений. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян заявил об этом на онлайн-пресс-конференции 16 ноября, подразумевая вопрос, почему не ведется диалог с политическими силами, которые заявляют, что есть варианты сделать положения этого документа более проармянскими.

“Если честно, я не получал такого предложения от какой-либо политической силы, которая знает, как сделать это лучше. По сути, изменить пункты документа - значит изменить военную ситуацию, что, на мой взгляд, сегодня не реально. Что касается дальнейшего переговорного процесса, то в этом документе есть много положений, которые еще нужно уточнить. В ходе этих уточнений все идеи и предложения будут сведены воедино. Мы постараемся реализовать лучшие предложения”, - сказал Пашинян.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября в 01:00. Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1 960 российских миротворцев, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.