С армянской стороны есть несколько сотен без вести пропавших солдат: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что количество армянских военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Нагорном Карабахе, известно, но он не назвал конкретное количество. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в ходе онлайн пресс-конференции.

“Да, их количество известно, но сейчас я не буду публиковать это. К сожалению, речь идет о нескольких сотнях наших пропавших без вести солдат. И мы надеемся, что не окончательное заключение не будет по поводу всех этих пропавших. Надеемся найти и живых. Вчера я узнал, что найден раненый солдат, который ранее считался пропавшим без вести”, - сказал премьер.

Касаясь условий обмена пленными, премьер-министр сообщил, что обмен пленными состоится после обмена телами погибших. Это обсуждается, это очень важный вопрос, также есть предложения объявить день траура. Думаю, было бы правильным, если бы это решение было принято, когда мы завершим процесс поиска тел, чтобы иметь возможность отдать им должное в рамках решений, принятых на государственном уровне”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр считает возможным предоставить социальные гарантии семьям погибших и получивших инвалидность. Правительство предпринимает шаги. Уверено, что все это будет сделано на должном уровне. Конечно, общение с семьями погибших считаю очень важным. Конечно, это общение должно быть непрерывным. Важно быть в связи и с нашими солдатами-инвалидами, потому что организация их будущей жизни - один из важнейших вопросов, и государство должно играть в этом очень важную роль. Солдат должен видеть, что государство стоит на его стороне, делает все, что в его силах. Понятно, что решение проблем со здоровьем даже не обсуждается. Там обсуждать нечего. В законе тоже есть определенные социальные гарантии, и обсуждать там нечего. Но очень важно, чтобы государство поддерживало наших военнослужащих-инвалидов, у которых есть проблема профессионального обучения с точки зрения организации своей будущей жизни, это должно стать одним из важнейших направлений нашей деятельности”, - заключил Пашинян.