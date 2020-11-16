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Армен Саркисян призывает оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность

Армен Саркисян призывает оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность

Президент Республики Армения Армен Саркисян выступил с заявлением, призвав оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“В эти дни мы все переживаем беспокойство и боль, некоторые - громогласно, некоторые - молча, некоторые - во всеуслышание, некоторые - в глубине своих душ.

Но боль у всех одна и та же - Родина.

Призываю оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность.

Сегодня вечером я выступлю с посланием”, - говорится в заявлении президента.


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