Армен Саркисян призывает оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность
10:29, 16 Ноябрь, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян выступил с заявлением, призвав оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“В эти дни мы все переживаем беспокойство и боль, некоторые - громогласно, некоторые - молча, некоторые - во всеуслышание, некоторые - в глубине своих душ.
Но боль у всех одна и та же - Родина.
Призываю оставаться трезвыми, сохранять сдержанность и бдительность.
Сегодня вечером я выступлю с посланием”, - говорится в заявлении президента.
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