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Вторая колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

Вторая колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт.

В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь г. Степанакерта.

Днем ранее было осуществлено сопровождение 9 автобусов с 250 беженцами, прибывшими в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов.

Российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерт.


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