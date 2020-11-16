Вторая колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт.

В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь г. Степанакерта.

Днем ранее было осуществлено сопровождение 9 автобусов с 250 беженцами, прибывшими в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов.

Российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерт.