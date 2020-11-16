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Олимпийские игры пройдут согласно запланированному графику

Олимпийские игры пройдут согласно запланированному графику

Летние Олимпийские игры в Токио, вне зависимости от пандемии COVID-19 пройдут согласно запланированному графику.

Как сообщает «Арменпресс», с таким заявлением выступил новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга после встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор,  Томас Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра перенести игры на год. В настоящее время известно, что Олимпийские игры сохраняют свое название - “Токио-2020”. Они будут проведены с 23 июля 2021 года по 8 августа.


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