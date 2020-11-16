Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет онлайн пресс-конференцию
09:11, 16 Ноябрь, 2020
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян 16 ноября в 10:30 проведет онлайн пресс-конференцию.
“Я отвечу на вопросы 12 СМИ”, - сказал он.
В частности, возможность задать вопросы премьер-министру получили представители трех телекомпаний, радиостанций, информационных сайтов и газет.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению, официальному каналу правительства в Youtube, на страницах премьер-министра и правительства в Facebook.
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