Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет онлайн пресс-конференцию

Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян 16 ноября в 10:30 проведет онлайн пресс-конференцию.

“Я отвечу на вопросы 12 СМИ”, - сказал он.

В частности, возможность задать вопросы премьер-министру получили представители трех телекомпаний, радиостанций, информационных сайтов и газет.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению, официальному каналу правительства в Youtube, на страницах премьер-министра и правительства в Facebook.