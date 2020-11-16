С подступов к Шуши извлечены тела около 150 армянских воинов: президент Арцаха

С подступов к Шуши извлечены тела около 150 армянских военнослужащих. Об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян, добавив, что еще сотни тел находятся на полях сражений.

“Сегодня еще один из моих тяжелых дней. Да, хотя мы сумели спасти часть Родины и тысячи жизней, однако понесли большие человеческие и территориальные потери, о чем еще раз засвидетельствовали тела 150 армянских военнослужащих, извлеченных в эти дни с подступов к Шуши, каждый из этих ребят был светочем своей семьи и всей Родины. Еще сотни тел находятся на полях сражений, их родные и весь народ живет в неопределенности и с болью. Я в эти дни много времени уделяю родным погибших и без вести пропавших, утешая их боль, но и вместе с этим ищу наших погибших”, - как передает «Арменпресс», это написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что нашей важной задачей является скорейшее повышение гарантий безопасности Родины. Необходимо приложить все усилия и заняться важнейшим делом послевоенного восстановления Арцаха и всего армянского народа.

“Конечно, есть и другие сложные внешние и внутренние вызовы, но меня больше всего беспокоят серьезнейшие вопросы, угрожающие внутренней стабильности и единству Матери Родины. Учитывая необходимость нашей национальной и государственной солидарности и единства в это трудное время, а также мое обязательство не оставаться равнодушным к решению важнейших общеармянских проблем, я выражаю глубокую обеспокоенность по поводу нетерпимых и насильственных тенденций, возникающих в Республике Армения. Поэтому я настоятельно призываю все силы и лица, участвующие во внутренних политических процессах Республики Армении, проявить высокое национальное и государственное сострадание и здравый смысл, чтобы сохранить Родину от таких потрясений, которые в этой ситуации могут стать кладбищем армянской государственности. Я ожидаю и требую от всех внутренние споры разрешать исключительно конституционным путем, путем цивилизованного диалога ,чтобы мы могли привести Родину к стабильному и долгосрочному развитию”, - сказал президент Арцаха.

Араик Арутюнян решил провести в Арцахе политические консультации со всеми силами и лицами, чтобы обсудить наиболее важнейшие вопросы общеармянской повестки дня “послевоенного восстановления Арцаха и реформирования системы государственного управления”.