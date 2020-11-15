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Президент Арцаха принял первого заместителя военного прокурора ЮВО ВС России

Президент Арцаха принял первого заместителя военного прокурора ЮВО ВС России

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял первого заместителя военного прокурора Южного военного округа ВС России, полковника Дмитрия Шуваркина. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи мы обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе, возникшую вследствие агрессии Азербайджана.

В этом контексте я приветствовал создание Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте по приказу министра обороны России, в рамках реализации указа президента России о мерах, направленных на установление мира в Нагорном Карабахе. Обеим сторонам удалось начать процесс обмена телами армянских военнопленных и других удерживаемых лиц», - написал Арутюнян.


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