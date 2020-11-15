Лавром и Мнацаканян обсудили дальнейшие шаги по вопросу Нагорного Карабаха

15 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

“Министры обсудили ход выполнения Совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября с.г., включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата.

С.В.Лавров подробно проинформировал З.Г.Мнацаканяна о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации от 13 ноября с.г.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов”.