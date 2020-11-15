Ашот Минасян останется под арестом. Суд признал его арест обоснованным

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение признать арест борца за свободу Ашота Минасяна обоснованным.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Таким образом, Ашот Минасян останется в тюрьме.

Ашот Минасян арестован по подозрению в соответствии с ч. 1 ст. 35-305 (узурпация власти), ст. 35-300 Уголовного кодекса РА (подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля) и ст.235 (незаконное хранение оружия). Адвокат Минасяна Арам Вардеванян подал жалобу в связи с постановлением о задержании.