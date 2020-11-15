Ашот Минасян останется под арестом. Суд признал его арест обоснованным
16:53, 15 Ноябрь, 2020
Суд общей юрисдикции Еревана принял решение признать арест борца за свободу Ашота Минасяна обоснованным.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Таким образом, Ашот Минасян останется в тюрьме.
Ашот Минасян арестован по подозрению в соответствии с ч. 1 ст. 35-305 (узурпация власти), ст. 35-300 Уголовного кодекса РА (подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля) и ст.235 (незаконное хранение оружия). Адвокат Минасяна Арам Вардеванян подал жалобу в связи с постановлением о задержании.
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