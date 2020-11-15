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Ашот Минасян останется под арестом. Суд признал его арест обоснованным

Ашот Минасян останется под арестом. Суд признал его арест обоснованным

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение признать арест борца за свободу Ашота Минасяна обоснованным.

Об этом в беседе с  Арменпресс сообщил начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении  Аревик Хачатрян. Таким образом, Ашот Минасян останется в тюрьме.

Ашот Минасян арестован по подозрению  в соответствии с ч. 1 ст. 35-305 (узурпация власти),   ст.  35-300 Уголовного кодекса РА (подготовка убийства  с целью прекращения деятельности  государственного, политического или общественного деятеля) и ст.235 (незаконное  хранение оружия). Адвокат Минасяна Арам Вардеванян подал жалобу в связи с постановлением о задержании.

 

 


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