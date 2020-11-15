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Призыв Католикоса Арама I к армянам

Призыв Католикоса Арама I к армянам

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал армян к единству.

Как  передает Арменпресс, Арам I опубликовал видеообращение, в котором заявил, что настало время единодушно и осмотрительно противостоять нынешнему кризису в нашем народе и на родине.

«Настоящий момент в современной истории нашей Родины и нашего народа более чем решающий. Наша доблестная армия героически противостояла азербайджанско-турецко-террористической армии современным оружием. Честь и слава нашим мученикам. Война еще не окончена, нам надо быть бдительными и реалистами. Армения и Арцах находятся под угрозой – со всем  своим народом и государственностью, настоящим и особенно будущим. Условия и геополитические интересы вокруг нас не в нашу пользу, на самом деле, мы отделены – по ту сторону  эмоциональных всплесков», - сказал Арам I.

В своем послании он сказал, что настало время единодушно и осмотрительно противостоять нынешнему кризису в нашем народе и на родине.

Католикос в своем видеообращении выделил некоторые моменты.

  1. Следует на принципиальных условиях отклонить данное заявление, подписанное между Арменией и  Азербайджаном при   посредничестве России - этот документ,  полный неопределенностей и опасностей.
  2. Мы должны быть осмотрительны в действиях, которые вызывают внутреннюю поляризацию, раскол  и дестабилизацию, уважая  императив верховенства закона, исключая при этом насилие против свободного мнения. Безопасность Армении и Арцаха - залог силы нашего народа и Родины.
  3. Международное признание независимости Арцаха должно осуществляться планомерно и последовательно с четким разделением труда между Арменией и диаспорой. В то же время нашим сынам из Арцаха, вынужденным укрыться в Армении, необходимо вернуться в свои дома и восстановить свою жизнь.
  4. Мы должны действовать только и только в высших интересах нации и Родины, избегая личных и внешних подходов.

«Этого требует армянский народ. Армения - это мы, все вместе, Арцах - это мы, все вместе, и Диаспора - это тоже мы, все вместе.  Поэтому с нашей собирательной силой и   решимостью мы не должны допустить, чтобы независимость и безопасность нашей родины, права и достоинство нашей нации стали частью геополитических счетов и убийственных пантуранских планов», - сказал он.

Католикос  Великого Дома  Киликийского  Арам  I  подчеркнул, что в любом случае воля народа должна оставаться первостепенной.

 

Лилит Демурян


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