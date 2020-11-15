Призыв Католикоса Арама I к армянам

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал армян к единству.

Как передает Арменпресс, Арам I опубликовал видеообращение, в котором заявил, что настало время единодушно и осмотрительно противостоять нынешнему кризису в нашем народе и на родине.

«Настоящий момент в современной истории нашей Родины и нашего народа более чем решающий. Наша доблестная армия героически противостояла азербайджанско-турецко-террористической армии современным оружием. Честь и слава нашим мученикам. Война еще не окончена, нам надо быть бдительными и реалистами. Армения и Арцах находятся под угрозой – со всем своим народом и государственностью, настоящим и особенно будущим. Условия и геополитические интересы вокруг нас не в нашу пользу, на самом деле, мы отделены – по ту сторону эмоциональных всплесков», - сказал Арам I.

В своем послании он сказал, что настало время единодушно и осмотрительно противостоять нынешнему кризису в нашем народе и на родине.

Католикос в своем видеообращении выделил некоторые моменты.

Следует на принципиальных условиях отклонить данное заявление, подписанное между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России - этот документ, полный неопределенностей и опасностей. Мы должны быть осмотрительны в действиях, которые вызывают внутреннюю поляризацию, раскол и дестабилизацию, уважая императив верховенства закона, исключая при этом насилие против свободного мнения. Безопасность Армении и Арцаха - залог силы нашего народа и Родины. Международное признание независимости Арцаха должно осуществляться планомерно и последовательно с четким разделением труда между Арменией и диаспорой. В то же время нашим сынам из Арцаха, вынужденным укрыться в Армении, необходимо вернуться в свои дома и восстановить свою жизнь. Мы должны действовать только и только в высших интересах нации и Родины, избегая личных и внешних подходов.

«Этого требует армянский народ. Армения - это мы, все вместе, Арцах - это мы, все вместе, и Диаспора - это тоже мы, все вместе. Поэтому с нашей собирательной силой и решимостью мы не должны допустить, чтобы независимость и безопасность нашей родины, права и достоинство нашей нации стали частью геополитических счетов и убийственных пантуранских планов», - сказал он.

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I подчеркнул, что в любом случае воля народа должна оставаться первостепенной.

Лилит Демурян