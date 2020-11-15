Состоялся обмен телами погибших военнослужащих: Министерство обороны

При участии представителей российского миротворческого контингента и МККК 14 ноября до поздней ночи на территории военных действий продолжались поиски неизвестных военнослужащих и гражданских лиц, а также извлечение и обмен телами погибших военнослужащих.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Обмен телами погибших военнослужащих производился на линии соприкосновения.

Ранним утром 15 ноября при участии представителей Минобороны РА, Миротворческих сил России, МККК, Армии обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха возобновились поисковые операции, в том числе на более широкой географической территории.

По инициативе МККК началась подготовка дополнительных профессиональных групп - для проведения в ближайшие дни обширной работы в районах проведения боевых действий.