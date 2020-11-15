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Состоялся обмен телами погибших военнослужащих: Министерство обороны

Состоялся обмен телами погибших военнослужащих: Министерство обороны

При участии представителей российского миротворческого контингента и   МККК 14 ноября до поздней ночи на территории военных действий продолжались  поиски неизвестных военнослужащих и гражданских лиц, а  также  извлечение и обмен  телами погибших военнослужащих.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Обмен телами погибших военнослужащих производился на линии соприкосновения.

Ранним утром 15 ноября при участии представителей Минобороны РА, Миротворческих сил России, МККК, Армии обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха возобновились поисковые операции, в том числе на более широкой  географической территории.

По инициативе МККК началась подготовка дополнительных профессиональных групп - для проведения в ближайшие дни обширной работы в районах проведения боевых действий.

 


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