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Все это фальсификация: спикер МО комментирует распространяемые в сети сведения о продаже оружия

Все это фальсификация: спикер МО комментирует распространяемые в сети сведения о продаже оружия

Пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян назвала распространяемую в Интернете информацию о продаже оружия фейком.

Как  передает Арменпресс, Шушан Степанян на своей странице в Facebook отметила, что  цель этого - дискредитация Минобороны.   

«Это наглая ложь и манипуляция, цель которой -  дискредитация Минобороны. Распространяемые документы, на которых основаны эти утверждения, в большинстве своем являются фейками. Любой журналист, ведущий  расследование,  может направить запросы как в соответствующие органы Республики Армения, так и  в указанные  государства, чтобы убедиться, что все является фальсификацией. Официальное объяснение будет дано в ближайшее время», - отметила Шушан Степанян.

В Интернете распространилась информация о том, что министр обороны РА Давид Тоноян вместе с другими должностными лицами замешан в сделках по продаже оружия, и распространяются документы, якобы подтверждающие это.

 

 


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