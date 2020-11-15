Все это фальсификация: спикер МО комментирует распространяемые в сети сведения о продаже оружия

Пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян назвала распространяемую в Интернете информацию о продаже оружия фейком.

Как передает Арменпресс, Шушан Степанян на своей странице в Facebook отметила, что цель этого - дискредитация Минобороны.

«Это наглая ложь и манипуляция, цель которой - дискредитация Минобороны. Распространяемые документы, на которых основаны эти утверждения, в большинстве своем являются фейками. Любой журналист, ведущий расследование, может направить запросы как в соответствующие органы Республики Армения, так и в указанные государства, чтобы убедиться, что все является фальсификацией. Официальное объяснение будет дано в ближайшее время», - отметила Шушан Степанян.

В Интернете распространилась информация о том, что министр обороны РА Давид Тоноян вместе с другими должностными лицами замешан в сделках по продаже оружия, и распространяются документы, якобы подтверждающие это.