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Состоялся телефонный разговор президента Армена Саркисяна с главой АВБС Перчем Седракяном

Состоялся телефонный разговор президента Армена Саркисяна с главой АВБС Перчем Седракяном

Состоялся телефонный разговор президента Армена Саркисяна с президентом Армянского Всеобщего Благотворительного союза (AGBU) Перчем Седракяном.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  аппарата президента РА,  состоялся обмен мнениями о последних событиях вокруг Арцаха и в этом контексте – о сложившейся в стране ситуации.

Собеседники подчеркнули общенациональное значение и важность урегулирования карабахского конфликта. Отметив, что из-за сложившейся ситуации все армянство сегодня испытывает сильную душевную боль, стороны согласились с тем, что нужно суметь  сохранить стабильность и национальное единство страны.

Президент Саркисян и Перч  Седракян отметили, что в Арцахе сегодня  огромные гуманитарные проблемы, и каждый из нас должен внести свой вклад в их решение, чтобы суметь  вместе преодолеть все трудности.

 

 


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