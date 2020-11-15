Состоялся телефонный разговор президента Армена Саркисяна с главой АВБС Перчем Седракяном

Состоялся телефонный разговор президента Армена Саркисяна с президентом Армянского Всеобщего Благотворительного союза (AGBU) Перчем Седракяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, состоялся обмен мнениями о последних событиях вокруг Арцаха и в этом контексте – о сложившейся в стране ситуации.

Собеседники подчеркнули общенациональное значение и важность урегулирования карабахского конфликта. Отметив, что из-за сложившейся ситуации все армянство сегодня испытывает сильную душевную боль, стороны согласились с тем, что нужно суметь сохранить стабильность и национальное единство страны.

Президент Саркисян и Перч Седракян отметили, что в Арцахе сегодня огромные гуманитарные проблемы, и каждый из нас должен внести свой вклад в их решение, чтобы суметь вместе преодолеть все трудности.