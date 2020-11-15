COVID-19. В Армении подтверждено 1482 новых случая, 879 граждан выздоровели

По состоянию на 15 ноября в Армении подтверждено 117.337 случаев заболевания коронавирусом, 74.984 человек из них вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 40.140 пациентов. За последние 24 часа было выполнено 3.395 тестов, всего 464.001 тест.

Таким образом, подтверждено 1482 новых случая заболевания коронавирусом и 879 случаев выздоровления. В общей сложности зарегистрировано 1763 случая смерти (+ 25) от коронавируса. Также было 2 случая смерти при подтверждении у пациентов коронавирусной инфекции, но их смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев - 450.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

Лилит Демурян