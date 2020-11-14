Городской совет итальянской Чезены единогласно принял решение о признании независимости Арцаха

Городской совет итальянской Чезены единогласно принял решение о признании независимости Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Cesenatoday.

Cesenatoday пишет, что военные события в современном мире еще раз демонстрируют неизбежную реальность турецкой политики оккупации Средиземноморья, в эпицентре которой сегодня находится армянское население.

Городской совет Чезены призвал итальянское правительство признать независимость Арцаха.