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Городской совет итальянской Чезены единогласно принял решение о признании независимости Арцаха

Городской совет итальянской Чезены единогласно принял решение о признании независимости Арцаха

Городской совет итальянской Чезены единогласно принял решение о признании независимости Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Cesenatoday.

Cesenatoday пишет, что военные события в современном мире еще раз демонстрируют неизбежную реальность турецкой политики оккупации Средиземноморья, в эпицентре которой сегодня находится армянское население.

Городской совет Чезены призвал итальянское правительство признать независимость Арцаха.


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