Шаварш Кочарян продолжает исполнять свои обязанности
Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян продолжает исполнять свои обязанности. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.
«Г-н Кочарян продолжает выполнять свои обязанности», - отметила Нагдалян.
Ранее в СМИ появилась информация об отставке замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна.
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