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Шаварш Кочарян продолжает исполнять свои обязанности

Шаварш Кочарян продолжает исполнять свои обязанности

Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян продолжает исполнять свои обязанности. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«Г-н Кочарян продолжает выполнять свои обязанности», - отметила Нагдалян.

Ранее в СМИ появилась информация об отставке замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна.


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