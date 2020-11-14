Первопрестольный Эчмиадзин осуждает осквернение азербайджанцами церкви Казанчецоц

Первопрестольный Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, осуждающим осквернение азербайджанцами церкви Казанчецоц в Шуши. Об этом сообщили Арменпресс в отделе межцерковных связей Первопрестольного Эчмиадзина.

«Мы со скорбью узнали, что в ночь с 9 на 10 ноября, после соглашения о прекращении огня, подписанного между руководителями Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Арцахе, азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арцахе, осквернили церковь Казанчецоц, оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви.

Мы решительно осуждаем случившееся, называя это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости. Азербайджану с его спонсором геноцидальной Турцией нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида, которая в течение десятилетий в различных формах проводилась в Азербайджане и Нахичеванской Автономной Республике.

В то же время мы призываем международное сообщество и межрелигиозные, межцерковные организации поднять свой голос и предпринять соответствующие шаги, чтобы не дать властям Азербайджана проводить в Арцахе такое варварство и антиармянские настроения в отношении религиозных и культурных памятников», - говорится в заявлении.