Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер партии «Родина» Артур Ванецян задержан. Как сообщает Арменпресс, об этом заявили защитники Ванецяна.

Ванецяну предъявлено обвинение по статьям 38-235 (соучастие в незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 35-300 (подготовка к узурпации государственной власти) и 35-305 (подготовка к убийству государственного, политического или общественного деятеля) Уголовного кодекса Армении.

«Артура Ванецяна вызвали, он явился в Следственное управление СНБ и был арестован», - заявили адвокаты.