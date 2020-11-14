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Артур Ванецян задержан

Артур Ванецян задержан

Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер партии «Родина» Артур Ванецян задержан. Как сообщает Арменпресс, об этом заявили защитники Ванецяна.

Ванецяну предъявлено обвинение по статьям 38-235 (соучастие в незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 35-300 (подготовка к узурпации государственной власти) и 35-305 (подготовка к убийству государственного, политического или общественного деятеля) Уголовного кодекса Армении.

«Артура Ванецяна вызвали, он явился в Следственное управление СНБ и был арестован», - заявили адвокаты.


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