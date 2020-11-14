Артак Бегларян принял Кэролайн Кокс и Армана Татояна

13 ноября Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Великобритании баронессой Кэролайн Кокс, прибывшей в Арцах вместе с Защитником прав человека Армении Арманом Татояном.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате Защитника прав человека Арцаха.

Омбудсмен представил результаты миссии по установлению преступлений, совершенных с 27 сентября по 9 ноября во время войны, развязанной Азербайджаном. Он отметил, что во время войны ЗПЧ опубликовал 2 промежуточных отчета о совершенных Азербайджаном зверствах, 3 закрытых отчета о бесчеловечном обращении с телами армянских военнопленных и военнослужащих, 1 отчет о нападении на церковь Святого Всеспасителя Газанчецоц в Шуши и 1 отчет о нарушении прав детей, а также совместный доклад с ЗПЧ Республики Армения о применении химического оружия.

Представленных фактов было более чем достаточно, чтобы международные правозащитные организации и международное сообщество в целом предприняли соответствующие шаги, чтобы должным образом осудить преступное поведение Азербайджана.

В свою очередь баронесса Кэролайн Кокс подчеркнула, что на протяжении многих лет всегда говорила о правах народа Арцаха на международной арене, а во время войны призывала заинтересованные структуры предпринять практические шаги для защиты прав народа Арцаха. Баронесса подчеркнула, что поддерживает справедливую борьбу народа Арцаха за свои права и свободы, а международное сообщество должно уделять должное внимание существующим потребностям и проблемам.

Отвечая на вопросы гостей, Артак Бегларян остановился на гуманитарной катастрофе в Арцахе, указал направления международной помощи, которые важны для выхода из сложившейся сложной ситуации.

После встречи делегация в сопровождении Защитника посетила ряд гражданских зданий, разрушенных в результате азербайджанской агрессии.