Пашинян обсудил ситуацию вокруг Арцаха с министрами ИД и обороны и начальником ГШ ВС
15:08, 14 Ноябрь, 2020
Никол Пашинян встретился с министром обороны Давидом Тонояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, начальником Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковником ОникомГаспаряном и начальником Главного оперативного управления ГШ ВС, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кареном Абрамяном.
Как передает Арменпресс, об этомна своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.
В ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха и предстоящие мероприятия.
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