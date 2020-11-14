Одним из ключевыхдолжен стать вопрос социальных гарантий семьям погибших военнослужащих: Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением социальных гарантий семьям погибших на войне военнослужащих и получившим инвалидность лицам.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил: “Одним из ключевых направлений нашей дальнейшей деятельности должен стать вопрос социальных гарантий семьям погибших во время войны военнослужащих, а также военнослужащим, получившим инвалидность. Сегодня мы собрались в первую очередь, чтобы обсудить ситуацию вокруг Фонда страхования военнослужащих, то есть посмотреть, что у нас есть, каково наше текущее положение, что нужно сделать, чтобы обеспечить полноценное функционирование фонда. Мы также должны обсудить, какие дополнительные инструменты у нас есть, чтобы сделать связанные с деятельностью фонда вопросы более стабильными и комплексными”.

Затем были представлены проводимые в рамках Фонда страхования военнослужащих мероприятия по обеспечению социальных гарантий, механизмы единовременных и ежемесячных выплат, предусмотренные для расширения ресурсов фонда меры, по которым были представлены различные предложения.

Исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан” АйкакАршамян представил информацию о средствах, полученных в рамках кампании по сбору средств “Мы и наши границы”, направлениях и целях их использования.

Были также затронуты работы по реализации программ и мероприятий социальной помощи нашим соотечественникам из Арцаха.

Премьер-министр дал конкретные поручения ответственным лицам, чтобы работа по указанным направлениям проводилась максимально организованно, целенаправленно и адресно.