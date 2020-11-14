В ближайшие дни в некоторых районах страны ожидаются дожди

Во второй половине дня 14 ноября, 15 ноября, на территории республики осадков не ожидается. 16-19 ноября в некоторых регионах ожидаются дожди.

Ветер северо-западный, 3-8 м / с.

Как передает Арменпресс, в ближайшее время температура воздуха существенно не изменится.

14, 15-19 ноября в Ереване осадков не ожидается.