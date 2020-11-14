Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Армена Джигарханяна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины известного актера, Народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Больше нет с нами известного армянина, интеллигента и любимого всеми нами Армена Джигарханяна. С теплотой вспоминаю прошлогоднюю встречу со знаменитым актером в его квартире в Москве, во время которой он с большой теплотой говорил о своем желании посетить Родину. К сожалению, здоровье не позволило.

Армен Джигарханян пользуется большой любовью и популярностью не только среди армян, но и среди других народов, и мы гордимся тем, что у нас есть такой соотечественник.

Своими ролями в картинах “Здравствуй, это я!”, “Новые приключения неуловимых”, “Собака на сене”, “Когда наступает сентябрь”, “Тегеран-43”, “Невеста с севера” и многих других известных фильмах и спектаклях он навсегда останется в нашей истории как исключительный образ интеллигента и армянина.

Разделяю горе семьи, коллег, поклонников мастера в момент этой большой утраты”.