Баронесса Кэролайн Кокс почтила память жертв Геноцида армян

Член Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронесса Кэролайн Кокс 12 ноября посетила Мемориал Геноцида армян, где воздала дань памяти жертвам.

Как передает Арменпресс, Музей-институт Геноцида армян сообщает, что баронессу встречал директор Музея-института Геноцида армян АрутюнМарутян. Баронесса побывала в парке Памяти и полила посаженную еюель.