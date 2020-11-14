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Баронесса Кэролайн Кокс почтила память жертв Геноцида армян

Баронесса Кэролайн Кокс почтила память жертв Геноцида армян

Член Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронесса Кэролайн Кокс 12 ноября посетила Мемориал Геноцида армян, где воздала дань памяти жертвам.

Как  передает Арменпресс, Музей-институт Геноцида армян сообщает, что баронессу встречал директор Музея-института Геноцида армян АрутюнМарутян. Баронесса побывала в парке Памяти и полила посаженную еюель.


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