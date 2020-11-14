COVID-19: в Армении подтверждено 1472 новых случая. 1989 граждан выздоровели

По состоянию на 14 ноября, в Армении подтверждено всего 115 855 случаев заболевания коронавирусом, 74 105 пациентов вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 39 564 пациента проходят лечение от коронавируса. За последние 24 часа проведено 3697 тестов, всего – 460.606 тестов. Таким образом, подтверждено 1472 новых случая заболевания коронавирусом. 1989 человек вылечились.

В целом отмечено 1738 случаев смерти от коронавируса (+ 35).

Было зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, но их смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 448.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

Лилит Демурян