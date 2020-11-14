Микаел Арзуманян принял командующего миротворческим контингентом РФ Рустама Мурадова

Командующий АО Арцаха, генерал-лейтенант Микаел Арзуманян 13 ноября принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командующего миротворческим контингентом РФ, прибывшим с целью контроля зарежимом прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта:

Как передает Арменпресс, Армия обороны сообщает, что на встрече были обсуждены вопросы организации и осуществления миротворческой миссии.