Микаел Арзуманян принял командующего миротворческим контингентом РФ Рустама Мурадова
10:15, 14 Ноябрь, 2020
Командующий АО Арцаха, генерал-лейтенант Микаел Арзуманян 13 ноября принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командующего миротворческим контингентом РФ, прибывшим с целью контроля зарежимом прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта:
Как передает Арменпресс, Армия обороны сообщает, что на встрече были обсуждены вопросы организации и осуществления миротворческой миссии.
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