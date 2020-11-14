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Микаел Арзуманян принял командующего миротворческим контингентом РФ Рустама Мурадова

Микаел Арзуманян принял командующего миротворческим контингентом РФ Рустама Мурадова

Командующий АО Арцаха, генерал-лейтенант Микаел Арзуманян 13 ноября принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командующего миротворческим контингентом РФ, прибывшим с целью контроля  зарежимом прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта:

Как передает Арменпресс, Армия обороны  сообщает, что на встрече были обсуждены вопросы организации и осуществления миротворческой миссии.

 

 

 


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