Мы хотим, чтобы через Нахичевань проходила железная дорога Армения-Иран: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает, что есть представления по вопросам, которые будут обсуждаться на переговорах, которые состоятся после объявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы, например, через Нахичевань проходила железная дорога Армения-Иран. Речь идет о разблокировании транспортной инфраструктуры», - сказал Пашинян.

На вопрос, относится ли открытие границ также к Турции, Пашинян ответил. «Нет. Потому что Турция не является частью этого соглашения. Мы хотим иметь не одну дорогу в Россию, а несколько возможных путей и, если, например, в результате этих переговоров мы сможем решить наши проблемы, представьте, какое переломное изменение будет для Армении, если в конечном итоге, железная дорога станет для нашей страны реальным фактором, который свяжет нас с Персидским заливом и Россией. Это также цели, которые благодаря этому документу могут быть достигнуты, а могут и не быть достигнуты», - сказал Пашинян.

Коснувшись вопроса о том, что в заявлении о прекращении войны были указаны, есть ли на этот счет предварительное соглашение, премьер-министр сказал: «Это не предварительная договоренность, а понимание. Если это сформулировано, значит, есть понимание. Но, понятно, это вопрос переговоров, это тема переговоров, которые должны состояться», - сказал Пашинян.