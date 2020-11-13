Война показала, что в армии важнее мобильные группы спецназа: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что в любой войне возникает множество организационных проблем, и отмечает, что проблемы были и во время войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сказал об этом в интервью Общественному телевидению.

«И эти проблемы носили не только чисто организационный, но и институциональный характер. В одном из своих посланий я сказал, что оказалось, что та система, которая у нас есть с мобилизационным ресурсом для помощи армии в плане использования наших Вооруженных сил, действует не очень эффективно. И здесь, конечно, нужно очень многое серьезно пересмотреть. Нужно серьезно подумать и о поставках в армию, и об изменениях в структуре нашей армии.

Кстати, хочу сказать, что во время войны, например, новая система питания, по сути, себя полностью оправдала. И это был один из важных нюансов, который в действии показал, что эта реформа полностью оправдана. Но были и другие организационные недостатки, особенно в контексте мобилизации, которые показали, что существующие планы мобилизации не очень соответствуют нашим реалиям.

Но еще хочу сказать, что существующие мобилизационные планы, так сказать, традиционные. Это не так, что они меняются раз в год, раз в два года. Это институциональные структуры, которые создавались и развивались в течение длительного времени, но поскольку практики их использования в таком масштабе не было, раньше эти недостатки просто проявлялись, и мы руководствовались тем предположением, что это работающая система. Но это старая система, которая просто не работает в новых условиях.

В частности, что я имею в виду? Например, эта война показала, что в армии важнее мобильные группы спецназа. И, кстати, с 2018 года это была одной из важных реформ в армии, которая была запланирована и началась осуществляться только с середины 2019 года, когда спецназ должен был занимать все больше места в нашей армии как ударная сила. Однако, по сути, к моменту начала войны, в отличие от реформ системы питания, эти реформы не достигли своего логического конца. И именно в этой плоскости было много организационных недостатков», - отметил премьер.