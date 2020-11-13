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Начался процесс обмена телами жертв войны в Нагорном Карабахе

Начался процесс обмена телами жертв войны в Нагорном Карабахе

Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил о начале процесса обмена телами жертв войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

Обмен осуществляется по согласованию с российской миротворческой миссией, при участии Международного комитета Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.


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