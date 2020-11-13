Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О Межведомственном центре гуманитарного реагирования» для Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Согласно указу, в состав межведомственного центра входят представители министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложить на министерство обороны Российской Федерации.
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