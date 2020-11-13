Путин поручил Лаврову уведомить партнеров по ОБСЕ и международные организации о ситуации с Карабахом

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха сообщил, что поручил главе МИД Сергею Лаврову уведомить партнеров по ОБСЕ и международные организации о ситуации с Карабахом. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.