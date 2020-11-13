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Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы с практической реализации положений трехстороннего заявления

Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы с практической реализации положений трехстороннего заявления

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении 3ограба Мнацаканяна. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджана и президента Российской Федерации от 9 ноября с.г. Особое внимание уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе и решению связанных с этим задач.

Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня», - говорится в сообщении.


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