Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы с практической реализации положений трехстороннего заявления

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении 3ограба Мнацаканяна. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджана и президента Российской Федерации от 9 ноября с.г. Особое внимание уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе и решению связанных с этим задач.

Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня», - говорится в сообщении.