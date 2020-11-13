Президент Арцаха принял командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Как сообщает Арменпресс", президент Арцаха написал об этом на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи обменялись мнениями по конкретным вопросам, связанным с выполнением ответственной миссии миротворческого контингента», - написал Арутюнян.