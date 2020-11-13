Вдоль всей линии соприкосновения продолжает действовать режим прекращения огня: МО Арцаха
Вдоль всей линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана продолжает действовать режим прекращения огня.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армия обороны Арцаха.
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