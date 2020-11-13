Апелляционный суд Армении освободил под залог Нарека Саркисяна, племянника третьего президента Армении Сержа Саркисяна.

Об этом «Арменпресс» сообщил защитник Нарека Саркисяна Артур Пивазян. “Уголовное дело находится в производстве суда первой инстанции, предварительное судебное заседание рассмотрело вопрос об аресте. Это решение мы обжаловали в Апелляционном суде. В результате ходатайство было удовлетворено, и Нарек Саркисян освобожден под залог в размере 25 млн драмов", - отметил Пивазян.

Правоохранители Армении предъявили обвинение Нареку Саркисяну прошлым летом, когда в его квартире в центре Еревана обнаружили незаконно хранящееся оружие и наркотики. Согласно уголовному делу, возбужденному 26 июня в отношении Нарека Саркисяна, ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, реализации, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и наркотических средств, незаконный оборот психотропных веществ и их прекурсоров в целях их незаконной реализации. В квартире, принадлежащей Нареку Саркисяну, правоохранители обнаружили два чемодана наркотиков и оружия. Кроме того, согласно сообщению Службы национальной безопасности, еще в 2013 году Нарек Саркисян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 рисунков художника, а затем, игнорируя многочисленные требования потерпевшего, отказался их вернуть. Сотрудники СНБ обнаружили эти рисунки, а также 115 000 долларов США, 27 000 евро, дорогие часы, множество золотых монет и украшений.

Лилит Демурян