Нарек Саркисян освобожден под залог
Апелляционный суд Армении освободил под залог Нарека Саркисяна, племянника третьего президента Армении Сержа Саркисяна.
Об этом «Арменпресс» сообщил защитник Нарека Саркисяна Артур Пивазян. “Уголовное дело находится в производстве суда первой инстанции, предварительное судебное заседание рассмотрело вопрос об аресте. Это решение мы обжаловали в Апелляционном суде. В результате ходатайство было удовлетворено, и Нарек Саркисян освобожден под залог в размере 25 млн драмов", - отметил Пивазян.
Правоохранители Армении предъявили обвинение Нареку Саркисяну прошлым летом, когда в его квартире в центре Еревана обнаружили незаконно хранящееся оружие и наркотики. Согласно уголовному делу, возбужденному 26 июня в отношении Нарека Саркисяна, ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, реализации, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и наркотических средств, незаконный оборот психотропных веществ и их прекурсоров в целях их незаконной реализации. В квартире, принадлежащей Нареку Саркисяну, правоохранители обнаружили два чемодана наркотиков и оружия. Кроме того, согласно сообщению Службы национальной безопасности, еще в 2013 году Нарек Саркисян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 рисунков художника, а затем, игнорируя многочисленные требования потерпевшего, отказался их вернуть. Сотрудники СНБ обнаружили эти рисунки, а также 115 000 долларов США, 27 000 евро, дорогие часы, множество золотых монет и украшений.
Лилит Демурян
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