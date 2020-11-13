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Подразделения Армии обороны в воинской части “Ехникнер” продолжат нести боевое дежурство

Подразделения Армии обороны в воинской части “Ехникнер” продолжат нести боевое дежурство

Армия обороны Арцаха сообщает, что подразделения воинской части “Ехникнер” продолжают и продолжат нести боевое дежурство.

“Активно спекулируемые в сети слухи, что состав, осуществляющий боевое дежурство в воинской части “Ехникнер”, должен покинуть занимаемые позиции и чему якобы противится командир Карен Джалавян, не соответствуют действительности. На данном участке подразделения Армии обороны продолжают и продолжат нести боевое дежурство”, - как передает «Арменпресс», сообщили в Армии обороны.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.


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