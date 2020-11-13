Песков заявил, что Путин сыграл ключевую роль в урегулировании карабахского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что роль президента РФ Владимира Путина в урегулировании нагорно-карабахского конфликта была ключевой, урегулированию предшествовало несколько дней напряженной работы.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом Песков сказал в интервью телеканалу RT.

“Его роль была ключевой. Подписанию предшествовали очень напряженные дни, иногда шла почти круглосуточная работа. Это была работа президента Путина”, - сказал представитель Кремля.

Песков также выразил мнение, что на фоне ситуации в России можно избежать конфликтов и между выходцами из Азербайджана и Армении.

Отвечая на другой вопрос о том, как российские власти собираются наладить отношения между этими диаспорами, Песков отметил, что большинство армян и азербайджанцев “являются уважаемыми и ответственными членами российского общества”.

Касаясь противоречий между Россией и Турцией по карабахскому вопросу, Песков сказал, что это обстоятельство не мешает тесному сотрудничеству между странами.

По его словам, Турция заняла последовательную позицию в вопросе “одобрения силового сценария решения карабахского конфликта”.

“В этом мы серьезно расходились со своими турецкими коллегами, но все это не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, в том числе и на высшем уровне”, - отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган находятся в постоянном диалоге.

Касаясь реакции граждан Армении и Азербайджана на то, каким образом был урегулирован нагорно-карабахский конфликт, Песков отметил, что он не имеет права каким-либо образом комментировать это обстоятельство.