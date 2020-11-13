Правильно оценивать ситуацию и двигаться вперед с четкими программами: президент Республики Армения

13 ноября президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с учредителями инициативной группы “Гражданский совет” и с героем Арцаха, генерал-майором Аркадием Тер-Тадевосяном. Как передает «Арменпресс», управление по связям с общественностью аппарата президента сообщило, что, в частности, стороны обменялись мнениями по трехстороннему заявлению по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и ситуации в стране.

Учредители инициативной группы “Гражданский совет”, известные ученые и интеллектуалы, выразили свое беспокойство по поводу сложившейся ситуацией, а также свои представления о поисках выхода из нее.

Отметив, что общественность сегодня испытывает большую боль, собеседники согласились, что необходимо суметь поддержать стабильность в стране, общественную солидарность и национальное единство. По словам президента, есть много проблем, сложностей, разногласий, но их нужно решать только в рамках закона, в рамках законности, нужно суметь выстоять, правильно оценить ситуацию и двигаться вперед, имея четкие планы.