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Арсен Торосян коснулся вопросов лечения раненых военнослужащих

Арсен Торосян коснулся вопросов лечения раненых военнослужащих

В Министерстве здравоохранения Армении состоялось рабочее совещание с участием руководителей подведомственных Минздраву медицинских организаций и структурных подразделений Минздрава. Как передает «Арменпресс», в Министерстве здравоохранения Армении сообщили, что Арсен Торосян говорил о вопросах лечения раненых военнослужащих, а также о ситуации и задачах, обусловленных COVID-19.

Министр призвал сотрудников, особенно руководителей больниц, должным образом продолжать работу, выполнение задач, поставленных перед системой здравоохранения, борьбу со всеми вызовами, и быть максимально последовательными в этой ситуации для оказания помощи всем нуждающимся в медицинской помощи.


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