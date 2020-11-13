22 ноября объявить Днем памяти защитников Родины: призыв президента и Гарегина II
14:18, 13 Ноябрь, 2020
Президент республики Армен Саркисян сегодня встретился с Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином II. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Президент республики и Верховный Патриарх выступили с призывом следующее воскресенье, 22 ноября, объявить Днем памяти героев, павших за защиту Родины в Арцахской войне, и во всех армянских церквях мира провести поминальную службу.
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