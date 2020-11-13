22 ноября объявить Днем памяти защитников Родины: призыв президента и Гарегина II

Президент республики Армен Саркисян сегодня встретился с Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином II. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент республики и Верховный Патриарх выступили с призывом следующее воскресенье, 22 ноября, объявить Днем памяти героев, павших за защиту Родины в Арцахской войне, и во всех армянских церквях мира провести поминальную службу.