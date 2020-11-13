В ближайшие дни в Армении ожидается погода без осадков
13, 14 и 15 ноября на территории республики осадков не ожидается, с 16 по 18 ноября в некоторых регионах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, 3 - 8 м/с.
Как передает «Арменпресс», МЧС сообщает, что температура воздуха не претерпит существенных изменений.
В Ереване днем 13-го, с 14 по 18 ноября ожидается погода без осадков.
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