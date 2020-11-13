В ближайшие дни в Армении ожидается погода без осадков

13, 14 и 15 ноября на территории республики осадков не ожидается, с 16 по 18 ноября в некоторых регионах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, 3 - 8 м/с.

Как передает «Арменпресс», МЧС сообщает, что температура воздуха не претерпит существенных изменений.

В Ереване днем 13-го, с 14 по 18 ноября ожидается погода без осадков.