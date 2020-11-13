Во время войны погибли 28 полицейских, ранения получили 150: Полиция Армении

С первых же дней широкомасштабных военных действий азербайджано-турецких войск и наемных террористов, напавленных против Республики Арцах, около 3 000 полицейских посменно выезжали на фронт. Как передает «Арменпресс», Полиция Армении сообщила, что они принимали участие в оборонительных боях за Карвачар, Хатерк, Джракан, Бердзор. Особенно в боевых действиях в районе вдоль трассы Шуши-Лисагор, где шли ожесточенные бои. В ходе этих боев отряды полиции потеряли 2 своих членов, 26 были ранены, 42 считаются пропавшими без вести.

“Особые меры, предпринимаемые полицией, были очень важны для обнаружения и нейтрализации террористических группировок, вторгшихся в Арцах, чтобы не допустить их проникновения в тыл. К обороне Родины присоединились и сотрудники центрального аппарата полиции, отдела специального назначения, полка патрульной службы, всех районных и территориальных подразделений. К сожалению, 28 преданных своему делу милиционеров страны пали, 150 были ранены, 43 милиционера пропали без вести. Вечная слава всем нашим героям, погибшим за защиту Родины”, - говорится в заявлении полиции.

В нем также отмечается, что, помимо этого, около 1 000 сотрудников полицейских войск и территориальных подразделений полиции принимали участие в охране границ Республики Армения, одновременно выполняя свои прямые обязанности в республике. Были предотвращены преступления, поддерживался общественный порядок и безопасность, в том числе дорожное движение, принимались меры по обеспечению соблюдения противоэпидемических правил, военнослужащих и добровольцев вывозили на фронт и так далее.

“К сожалению, из-за отсутствия большого количества сил полиции в городе, вследствие их пребывания на передовой, стали возможны беспорядки, произошедшие в Ереване в ночь на 10 ноября. Мы заверяем, что все их организаторы и исполнители будут найдены и привлечены к ответственности”, - говорится в заявлении полиции.