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Президент Арцаха обсудил с фракциями Национального собрания сложившуюся военно- политическую ситуацию

Президент Арцаха обсудил с фракциями Национального собрания сложившуюся военно- политическую ситуацию

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с фракциями Национального собрания и обсудил сложившуюся военно-политическую ситуацию и положения трехстороннего заявления.

Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Еще раз подтвердил, что я также обратился к премьер-министру Армении с просьбой приложить все усилия для прекращения военных действий. Решение было принято с учетом военной обстановки, так как на этом настаивало командование вооруженных сил. У нас были серьезные проблемы, вследствие которых продолжение войны привело бы к большим человеческим и территориальным потерям, включая и падение Степанакерта, блокаду других городов, сел и тысячи военнослужащих”, - отметил Арутюнян.


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